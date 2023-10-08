Kendini korumak icin vurmus

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Konya Meram’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında 4 Ekim’de, saat 17.30 sıralarında, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46) odasındayken, yanına hasmı, aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun (60) ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun (55) geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İzzet Atasağun, yanındaki ruhsatsız tabancayla Tahir Uluç'u bacağından yaraladı, ardından iki kardeş kaçtı. Uluç, tedavisinin ardından da önceki gün taburcu oldu. Prof. Dr. Galip Atasağun ve İzzet Atasağun ise yakalandı.

Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun ise tutuklandı.

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Tahir Uluç - Galip Atasağun

KÜFÜR İDDİASI

Prof. Dr. Tahir Uluç ile Prof. Dr. Galip Atasağun'un, 2 yıl önce aynı anda izine ayrılmak istemeleri, yönetimin de aynı bölümde oldukları için bunu uygun bulmaması üzerine anlaşmazlık yaşadıkları ve olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirtildi. Uluç'u yaralayan İzzet Atasağun'un, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Atasağun'un, ifadesinde, "Aynı fakültede görev yapan ağabeyimle kavgalı olduklarını biliyordum. Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada onunla karşılaştık. Bize küfredip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.