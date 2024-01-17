Kendini 'jandarma' olarak tanıtıp 1,5 milyon TL'lik altın çalmıştı! Şüpheli, ormanda donmak üzereyken yakalandı

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İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice K., dün telefonla kendisini arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan ve daha sonra taksi ile eve gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi. Şüpheli altınları çalıp, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma, şüphelinin taksiciyi aradığı cep telefonu numarasını takibe alıp, ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlçedeki bir otelde kalan şüphelinin H.Ç. olduğu ve Tosya'ya otobüsle geldiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca P.Ç. ve A.K. ile irtibat halinde olduğu ve iş birliği içinde bulundukları belirlendi.

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KAMERADAN TESPİT, AYAK İZLERİNDEN TAKİP

Kamera görüntüleri incelemesinde ilçe merkezinden çıktığı belirlenen H.Ç.'nin toprak arazideki ayak izleri takip edildi. H.Ç., jandarmanın 12 saatlik takibiyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki ormanda donmak üzereyken çaldığı altınlar ile yakalandı.

Altınlar, sahibi Hatice K.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan H.Ç. ile P.Ç. ve A.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.