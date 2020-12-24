Gamze KOLCU / ANKARA
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‘Kendince AK Parti’yi tarif ediyor’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısındaki, “Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır” sözlerine ilk yanıt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.
Akşener, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Kendilerini hep ‘yerli ve milli’ olarak tanımladıkları için buradan anlaşılıyor ki, Sayın Erdoğan da ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti’yi tarif ediyor” ifadelerini kullandı.
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