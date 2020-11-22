Kendimizi Avrupa’da görüyoruz

AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7’nci olağan il kongrelerine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hukuki alt yapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı arttırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız” dedi.

Avrupa Birliği’ne de seslenen Erdoğan, “Avrupa Birliği’nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” diye konuştu.

‘KONGRELERİMİZİ ERTELİYORUZ’

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek için gelecek haftadan itibaren kongreleri ertelediklerini belirten Erdoğan, “Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz” dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi: “İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin, buralarda çalışan insanlarımızın ve aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okullarından ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiklerini tahmin edebiliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biri. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

‘KUŞATTILAR, HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI’

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler. Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoru ile kuşatmaya çalıştılar, harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz’de bizi sahillerimize hapsetmeye kalktılar, yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla akamete uğrattık. Libya’da darbecileri kullanarak bir başka oyunun içine girdiler, meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Ermenistan’ı kışkırtarak, Kafkasya’da bir başka hamle yaptılar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık. Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar.

Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz.

‘HİÇ KİMSENİN TEHDİT ETMEYE HAKKI YOK’

Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye’yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasi ile diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz.”

‘KENDİNİ HALKIN ÜZERİNDE GÖRENİN SONU HÜSRANDIR’

Kongrelerde partililere seslenen Erdoğan, “Sizlerden şehirlerinizde tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı halen verdiğimiz mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, oyunu bize vermesini temin edemediğimiz tek kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Kendini, partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır” dedi.