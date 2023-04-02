"Kendimizi afetlere hazırlamalıyız"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Türkiye maalesef depremiyle, seliyle, kuraklığıyla, heyelanıyla pek çok afete açık bir coğrafyaya sahiptir. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi afetlere karşı hazırlamamız gerekiyor. Bir afet yaşadık mı, Ela-zığ’da yaşadık. Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla 1.2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3.3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Şehirle-rimizi altyapısı ve üstyapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik.

Haberin Devamı

CUMHUR İTTİFAKI BUNA HAZIR

6 Şubat depremleri 500 kilometrelik çapı, 14 milyon insanı etkileyen sonuçları, 313 bin binadaki 895 bin bağımsız bölümü oturulamaz hale getiren yıkım gücüyle bize her şeyi tekrar hatırlattı. Depremler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Öyleyse yapmamız gereken bir yandan yaşadığımız felaketin yol açtığı yıkımın izlerini silmek, bir yandan da gelecekteki muhtemel afetlere daha güçlü şekilde hazırlanmaktır. Bugün Elazığ’da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar bu sürecin yol haritasının özeti gibidir. İnşası tamamlanan toplam 1164 konutun anahtarlarını hak sahibi kar-deşlerimize takdim ediyoruz. Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7452’sini Elazığ’da yapıyoruz. Bunlardan 505’inin temelini bugün atıyoruz.

67 BİN KONUT VE KÖY EVİ

Deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663’ünün de temelini atmış oluyoruz. Hem bunları hem yeni deprem konutlarımızı hem yeni ilk evim projesindeki 1831 konutu ve 17 bin 500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz.

REZENEYİ TAVSİYE EDERİZ

Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek değersizleştirmeye ve hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurla-şanları milletime havale ediyorum. Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz, ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım.”

Haberin Devamı

‘YARDIMLAŞMANIN KİTABINI YENİDEN YAZIYORUZ’

- Elazığ’daki törenin ardından depremzedelerle iftar yapan Erdoğan özetle şunları söyledi: “6 Şubat nedeniyle buruk girdiğimiz bu ramazan ayını deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyorum. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukara, garip gurebaya açtığını görüyoruz. Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Hayırseverlerimiz her zamankinden daha cömert, vakıf ve derneklerimiz her zamankinden daha aktif, belediyelerimiz nerede bir muhtaç varsa elinden tutmanın derdinde.”