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Akşener, önceki perşembe gününden pazar gününe kadar sürekli taş yağmuruna tutulduğunu ifade ederek, “Kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Mutsuz, vesaire tepkili gibi bir durum yok” dedi.

İKİ BAŞKAN KOŞU PARTNERİ OLDU

Meral Akşener kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi: “Evet sertti açıklamam. Sert olmalıydı. O metni kendim yazdım. Aslında net olmasına dikkat ettim. Çok netti. Aşırı netlikler sinir bozar. ‘Hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil gibi’ bir tutum alınırsa o zaman net olursunuz. Popülaritesi yüksek, iki büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Millet İttifakı’nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu onlarla birlikte koşacak. Koşu partneri üçü birden. En önde sayın Kılıçdaroğlu’nu elbette seçtirmek üzere.

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MUTSUZ DEĞİL UYKUSUZDUM

Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular. İki metnin altına biz imza attık. Bunla ilgili mutsuzluk olması söz konusu değil. Doğru bulmadığınız metnin altına niye imza atarsınız.

ERSAN ŞEN’E TEŞEKKÜR

Ersan Bey’i çok severim, aracılığınızla teşekkür ederim. O gün Ersan hoca, bizimle ilgili, benim için çok kolay değildi o sözleri söylemek. Ben kendisinin fikirlerini almak istedim, konuşacaktım kendisiyle. Çok insan tarafından saygınlığı olan hocamız. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım.”