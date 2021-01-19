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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Kendilerinin oluşturdukları pistte karın tadını çıkardılar

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından gençler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Altunçay köyünde bir araya gelen gençlerin kayak keyfi, renkli görüntüler oluşturdu.

Gençlerden Alican Yılmaz, AA muhabirine, kışı çok beklediklerini ve kar yağdıktan sonra çok mutlu olduklarını söyledi.

Oluşturdukları parkurda kaymanın zevkini çıkardıklarını belirten Yılmaz, "Bu yıl Türkiye olarak kar yağışını hasretle bekledik. Sonunda yağdı. Köyün gençleri olarak bir araya geldik ve bir parkur oluşturduk. Ailelerimiz de geliyor kaymaya. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz geliyor. Arkadaşlarımla beraber kaydık ve mutlu olduk, bizim için eğlenceliydi." diye konuştu.

Köpeğiyle karın tadını çıkardığını ifade eden Yılmaz, "Kışın tadını köy yerinde kayarak, eğlenerek çıkarıyoruz. Köpeğimi de getirmiştim. Biz kayarken köpeğimin de kaymasını istedim." dedi.

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