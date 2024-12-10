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Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzü'nde 'finans evi' olarak kullanılan adrese operasyon

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#Beylikdüzü#Yasa Dışı Bahis#İstanbul
Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:10

Beylikdüzü'nde yasa dışı bahis sitelerine para aktarmak için 'Finans evi' olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Açık halde bulunan panellerde anlık para transferinin yapıldığı tespit edilirken şüphelilerin hesap hareketleri incelenerek günlük 10 milyon lira işlem yapıldığı belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan evde bahis sitelerine bağlı panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiplerle eve giriş çıkış yaptığı tespit edilen şüphelilerin kendilerini öğrenci olarak tanıttığı belirlendi.

Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon

Sabah saatlerinde yapılan operasyon sırasında yasa dışı bahis amacıyla kullanılan panel sisteminin açık olduğu ve anlık para transferlerinin yapıldığı görüldü. 4 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 17 adet telefon ile 4 adet laptop ele geçirildi.

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Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon

Çalışmaların devamında şüphelilerin hesap hareketleri incelenirken günlük 10 milyon lira işlem yapıldığı tespit edildi. Öte yandan gözaltındaki 2 şüpheliye yönelik sorgulamada 'Dolandırıcılık' suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon

Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon

Kendilerini öğrenci olarak tanıtmışlar... Beylikdüzünde finans evi olarak kullanılan adrese operasyon

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#Beylikdüzü#Yasa Dışı Bahis#İstanbul

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