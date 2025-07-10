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Kendilerini "MİT mensubu" ve "komiser" olarak tanıttılar: 2 dolandırıcı tutuklandı

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#Şanlıurfa#MİT Mensubu#Dolandırıcı
Kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıttılar: 2 dolandırıcı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:49

Şanlıurfa'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

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Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıtan 2 şüpheli belirlendi.

İrtibata geçtikleri kişilerden şantaj-baskı kurarak maddi menfaat temin ettikleri tespit edilen M.F.K. ve Y.Ö, kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıttılar: 2 dolandırıcı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve sahte belgeler ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

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#Şanlıurfa#MİT Mensubu#Dolandırıcı

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