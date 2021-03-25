MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı
GeriGündem Antalya'da kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Antalya'da kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen 2 kardeş, bir yakınlarının iş yeri önünde, kendilerini jiletle yaralayıp, yakmakla tehdit etti. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kardeşler, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi Kocayusuflar Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.U. (35) ve ağabeyi A.U. (42), akrabaları N.Y.'nin dükkanına geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çevreye küfürler eden 2 kardeş, kendilerini yakmakla tehdit ederek, jiletle de vücutlarına zarar vermeye çalıştı.


Antalyada kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri M.U. ve A.U.'yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalyada kendilerini jiletleyip yakmakla tehdit eden iki kişi gözaltına alındı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi