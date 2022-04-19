Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 90 bin liralık altını aldılar

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Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde oturan Necati Balaban’ın evine giden ve kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, “Evinizin alt tarafında birini kestiler. Sakın dışarıya çıkmayın. Evde ziynet eşyanız varsa güvence altına almak ve size sonra vermek üzere hemen bize verin” diyerek altınları istedi.

Necati Balaban, yaşadığı korku ile evdeki ziynet eşyalarını teslim etti. Altınları alan kişiler taksi ile kaçtı. Dolandırıldığını anlayan Necati Balaban, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polisin operasyonu ile K.K. (35), M.B. (28) ve taksi sürücüsü kısa sürede yakalandı. Necati Balaban’dan aldıkları 90 bin lira değerindeki altınlar ele geçirilirken, şüphelilerin 1 altın bileziği bozdurdukları belirlendi.

Emniyete gelerek altınları teslim alan Necati Balaban, “Malzemede eksiğim var ama önemli değil” dedi. Taksi sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.