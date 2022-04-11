Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar! Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

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Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi’nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli ise alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile temas kurdu. Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C.’ye Türkiye’ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. Çiftçi İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir’de buluştuğu 3 şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu.

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EVLERİNDEN BİNLERCE SAHTE PARA ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, Eskişehir’de İ.C.’den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerin Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. ile Uganda uyruklu Rebecca K. olduğunu, otobüsle İstanbul’a döndüklerini belirledi. Yapılan araştırmaların ardından adım adım takip edilen şüphelilerin İstanbul’daki adreslerine önceki gün jandarma ekiplerince baskın yapıldı.

Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 adet 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin adet 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Eskişehir’e getirilen 1’i kadın 3 şüpheli Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik’ suçlamasıyla Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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