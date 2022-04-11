Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar! Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

#Eskişehir#Dolandırıcılık#Çiftçi
Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

Eskişehir'de internetten satışa çıkardığı çiftliğini almak için İ.C. ile 25 milyon liraya anlaşarak 60 bin 950 dolar dolandırdığı tespit edilen ve kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan yabancı uyruklu 1'i kadın 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, 2 şüpheli daha aranıyor. Şüphelilerin İstanbul’daki evlerinde ise şifreli çelik kasalar ve valizlerin içinde 6 milyon dolar ile 2 milyon euro ve 100 bin lira sahte banknotların yanı sıra sahte para yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

Haberin Devamı

Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi’nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli ise alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile temas kurdu. Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C.’ye Türkiye’ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. Çiftçi İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir’de buluştuğu 3 şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu.

Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

Haberin Devamı

EVLERİNDEN BİNLERCE SAHTE PARA ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, Eskişehir’de İ.C.’den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerin Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. ile Uganda uyruklu Rebecca K. olduğunu, otobüsle İstanbul’a döndüklerini belirledi. Yapılan araştırmaların ardından adım adım takip edilen şüphelilerin İstanbul’daki adreslerine önceki gün jandarma ekiplerince baskın yapıldı.

Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 adet 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin adet 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtmışlar Adım adım takip... Evlerinden binlerce sahte para çıktı

2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Eskişehir’e getirilen 1’i kadın 3 şüpheli Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik’ suçlamasıyla Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi. 

Gözden Kaçmasın

Hayalindeki işletmeyi açtı 9 günde hayatının şokunu yaşadıHayalindeki işletmeyi açtı! 9 günde hayatının şokunu yaşadıHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltıAraç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 24 gözaltı Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Dolandırıcılık#Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

 #Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga