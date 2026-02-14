×
HABERLERGündem Haberleri

Kendilerini 'büyücü, manevi hoca' olarak tanıttılar! 14 Şubat tuzağı: 46 Milyon TL'lik büyük vurgun

Tekirdağ'da Sevgililer Günü öncesi sanal medya üzerinden kendilerini 'büyücü', 'medyum', 'manevi hoca' olarak tanıtıp, 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sanal medyada kendilerini büyücü', 'medyum', 'manevi hoca' olarak tanıtıp, 'muska yazma', 'büyü bozma' veya 'manevi şifa' sağlama vaadiyle büyücülük faaliyeti yapan suç şebekesi tespit edildi.

Şüphelilerin, ağına düşürdükleri vatandaşları 'üzerinizde ağır büyü var' diyerek, sahte ritüeller düzenledikleri, muska yapma, tılsım bozma, kurban bedeli adı altında hiçbir dini ve ilmi karşılığı olmayan; hayvan kalıntılarından, anlamsız sembollerden ve bez parçalarından oluşan materyalleri 'tılsım' adı altında fahiş fiyatlara sattıkları, mağdurlardan alınan kişisel verilerin veya özel durumlarını tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldıkları belirlendi.

Polis, bu yöntemlerle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2'si kurusıkı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, büyü yapımında kullanılan aralarında at nalı, yıldızname, büyü kitapları, elle yazılı büyü defterleri, tarot kartları, kemik ve muskalarında bulunduğu çok sayıda materyal, 39 bin lira, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, harici bellekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemede, 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

