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Kendilerine özel haberleşme sistemi kullanıyorlardı! 18 doktor örgüt kampında yakalandı

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#Terör#Doktor#FETÖ
Kendilerine özel haberleşme sistemi kullanıyorlardı 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:13

İstanbul merkezli 10 ilde Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) FETÖ'nün yurt veya kamplarında hazırlandıkları tespit edilen 18 doktora operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalıştıkları tespit edilen doktorlardan 18'i de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütün tıp okuyan öğrencilerin TUS'a hazırlanması için kendilerine ait yurtlarda kamplar düzenlediğini tespit etti.

GİZLİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ VARDI

Daha önce yine FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan kişilerin verdikleri ifadelerden de yola çıkan ekipler, haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraf bulunan, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma yöntemini kullanan şüpheliler belirlendi.

Kendilerine özel haberleşme sistemi kullanıyorlardı 18 doktor örgüt kampında yakalandı

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EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Şüphelilerin örgüt tarafından ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte ait yurtlarda TUS kampına katıldıkları saptanan 18 doktor tespit edildi. Tamamı aktif görevde olan doktorlara yönelik 27 Nisan'da İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

 

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#Terör#Doktor#FETÖ

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