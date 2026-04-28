×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi! Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Emniyet#Tefecilik
Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 13:03

Konya'da 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

Haberin Devamı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

Soruşturma kapsamında araştırma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Hareket ekibi eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

30 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ile 3 milyon TL, 665 euro, 422 adet senet. 5 çek, 384 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

 

#Konya#Emniyet#Tefecilik

BAKMADAN GEÇME!