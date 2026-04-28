Kendilerine galerici ve emlakçı görüntüsü vermişlerdi! Özel harekat baskın yaptı: Evlerinden servet çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında araştırma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Hareket ekibi eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ile 3 milyon TL, 665 euro, 422 adet senet. 5 çek, 384 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.