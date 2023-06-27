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Kendilerine dayak atan gençlerin üzerine otomobili sürdüler... Dehşet anları kamerada

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#İstanbul#Beyoğlu#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 10:20

Beyoğlu'nda bir akaryakıt istasyonunda kadınları darbeden kişi kendisine müdahale edenlere otomobil ile çarptı. Dehşet anları cep telefonu ile görüntülendi

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Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavga etmeye başladı.

 

Kendilerine dayak atan gençlerin üzerine otomobili sürdüler... Dehşet anları kamerada

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ HAVAYA FIRLADI

Kadınları darp eden iki kişi kadınlar ile birlikte otomobile binip olay yerinde kaçmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine dönen kişiler kavga ettikleri grubun üzerine otomobili sürdü ve otomobil hızla Muhammed Faruk'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Muhammed Faruk park halindeki otomobile de çarparak yere düşüp yaralandı.

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Kendilerine dayak atan gençlerin üzerine otomobili sürdüler... Dehşet anları kamerada

Saldırganlar otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri otomobil ile çarpıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Kavga

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