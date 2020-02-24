Kendi sınırını aştı

Doğum anında gerçekleşen bir sorun sebebiyle kolundan engelli olan Burak Abacıoğlu, çocukluk çağında geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından doktorunun ömür boyu fizik tedavi önermesiyle spor hayatına başladı. “10’lu yaşlarda amatör olarak sporla tanıştım” diyen Abacıoğlu, hikâyesini şöyle anlattı:



“14-15 yaşlarında ampute futbolda lisanslı sporcu oldum. 12 yıl boyunca kalecilik yaptım. 8 yıl kadar Şişli Belediyesi’nde oynadım, ardından Esenyurt Belediyesi’nin takımına transfer oldum. 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de oynadım. Esenyurt Belediyesi’ndeki antrenörüm beni atletizme yönlendirdi. Takım sporlarında yer almak bana çok şey kattı ama bireysel olarak sınırlarımı zorlamak istediğim için 3 yıl önce maraton ve triatlona başladım.



103 ÖDÜLÜM VAR



Koşmaya 200 ve 400 metre ile yani sprinter olarak başladım. Zamanla koşmanın beni ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. Daha sonra 1500 metre koşmaya başladım. 2018 ve 2019’da Türkiye ve Avrupa dereceleri yaptım. 103 tane kupa ve madalyam var. Bunların birçoğu engelsiz sporcularla yarıştığım müsabakalar. Maraton koşmaya karar verdikten sonra 7-8 aylık bir hazırlık sürecim oldu. Maraton koşma psikolojik ve fiziki hazırlık istiyor. Paris Maratonu koştuğum ilk maraton oldu. 3.5 ay sonra ise Berlin Maratonu’na katıldım. Kendi derecemi 26 dakika geliştirdim. Bu gelişimin ardından yazın Boston Paralimpik Komitesi’nden davet maili aldım. Biraz araştırma yaptığımda bu maratondan davet alan ilk engelli sporcu olduğumu öğrendim.



MESAJLAR ALIYORUM



Elde ettiğim başarıların insanlara ilham verdiğini düşününce çok mutlu oluyorum. Mesela Karadağ’daki maratonun ardından sosyal medyada ‘Adana’dan 40 polis memuruyuz, yarışını izledik, seninle gurur duyuyoruz’ mesajı aldım. Bunun gibi çok sayıda mesaj geliyor. Engelli kardeşlerime de örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Engelliler sokağa çıkmıyor, sosyal ortamlara girmiyor. Engellileri yaşama katmak için daha fazla uygulamaya ihtiyaç var. Toplumsal olarak her adım görme, işitme, yürüme engelli vatandaşları düşünerek atılmalı. Biz engelliler kendi içimize kapanıp hayatımızı dört duvar arasında geçirdiğimiz sürece bu hayatta bir yere gelemeyiz. Bol bol okuyup, sosyalleşip kendi sınırlarımızı aşmamız gerekiyor.”

DESTEK BULMAK ÇOK ZOR

Yıllardır sigorta ve insan kaynakları alanında farklı şirketlerde çalışan Burak Abacıoğlu, kazandığı tüm parayı spor aktivitelerine ayırdığını ve bu çabalarının Boston Paralimpik Komitesi tarafından görünür olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Sosyal hayatımı sıfırladım ve yıllardır kazandığım tüm parayı yarışlara ve antrenmanlara harcıyorum. Maalesef federasyondan hiçbir destek göremiyoruz. Eğer çalışmıyor olsaydım ve maddi imkânım olmasaydı bu yarışların hiçbirine katılamayacaktım. Boston Maratonu zorluk derecesi olarak dünyadaki altı majör maratondan biri. Aldığım davet üzerine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan ve başka paralimpik komitelerden destek istedim. Ancak hiçbirinden sonuç alamadım. Bu yüzden kitlesel fon sitesinde kampanya başlattım.”