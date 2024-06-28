Kendi kanıyla ‘Ragıp beni vurdu’ yazan Nurtaç Canan: Av olmak istemiyorum

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Kendisinden ayrılmak isteyen 23 yıllık eşi Nurtaç Canan’a, 4 Haziran 2020’de İstanbul Zeytinburnu’ndaki kayınpederinin evinde 5 kurşun sıkan Ragıp Canan, eşinin banka kartı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçmıştı. Kanlar içinde kalan ve hareket edemeyen kadın, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazısını yazmıştı. Bu fotoğraf tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan bir süre sonra yakalanan Ragıp Canan hakkında, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi 2021’de Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti. Ragıp

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‘SİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM’

Canan, cezasının infazını 2023 haziran ayında tamamlayarak tahliye olmuştu. Nurtaç Canan’ı yine rahatsız etmeye başlamıştı. İki kez takılan elektronik kelepçeyi kırmıştı. Üçüncü kez elektronik kelepçe takılan Ragıp Canan, 24 Haziran 2024 akşamı Nurtaç Canan’ı ankesörlü telefondan arayıp “Sizi öldürmeye geliyorum” dedi. Sabah olduğunda ise Canan’ı polisler aradı. Ragıp Canan’a ulaşamadıklarını, telefonunun kapalı olduğunu, adreslerinde bulunamadığını belirterek isterse sığınma evine gidebileceğini söyledi.

‘KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK’

Yaşamı işkenceye dönen Nurtaç Canan, Hürriyet’e şöyle konuştu: “10 milyon TL ve 300 bin dolar istiyor. Kesinlikle para vermeyeceğimi söyledim bir akrabasına. Bunu duyunca çıldırdı. Kelepçesini yine kırmış, polis takip edemiyor. Hapse de atmıyorlar bunu. 30 sene önce bir hata yaptım ve evlendim. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Parası, evi, evliliği, hiçbir şeyi yok. Benimle var oldu, benimle bitti. Polis de ‘Ya KADES’e bas ya sığınma evine gel’ diyor. Polis de öyle deyince, bana ölüm kalıyor o zaman. Bu adamı kim durduracak? Cezaevi de çözüm olmadı. Madem devlet beni bu adamdan boşayamıyor, madem devlet bu adamın takibini yapamıyor, beni koruyamıyor o zaman kendimi korumam için bana silah versin. Ben bu defa av olmak istemiyorum. Çünkü bu adam er ya da geç karşıma çıkacak."