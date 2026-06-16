Kendi emekleriyle toplayıp onardığı araç sonu oldu

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Dün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde seyreden Çetin Uzunoğlu (55) idaresindeki 20 F 8468 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücü Uzunoğlu ile aynı araçta bulunan yolcular A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çetin Uzunoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.İlçede otomotiv onarım ve bakım merkezi işlettiği öğrenilen Uzunoğlu'nun, kaza yaptığı otomobili kendi emekleriyle toplayarak onardığı belirtildi.

Uzunoğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Ali Rıza Cansu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.