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Kendal'ın dramı

Güncelleme Tarihi:

#Kendal#Dram#Ölüm
Kendalın dramı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Para kazanmaya İstanbul’a geldi. Bir gün işyerinde çok yorulunca patronu “İşten erken çıkabilirsin” dedi. O da kuzenleriyle buluşmaya karar verdi. Kuzenlerinin çalıştığı sokağa geldiğinde olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen sokakta düzenlenen silahlı saldırının hedefi oldu. Kendal öldüğünde daha 16 yaşındaydı...

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Çalışmak için Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen 16 yaşındaki Kendal Yıldız, bir kebapçıda işe başladı. İşyeri sahibi, 19 Kasım gecesi Kendal Yıldız’a yorulduğunu düşünerek mesaisini erken bitirebileceğini söyledi. İşten çıkan Kendal, Fatih’te çalışan kuzenlerinin yanına gitmek istedi. Kendal sokağın girişine geldiğinde motosikletli 2 kişi sokağa doğru ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Kendal Yıldız’ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp hastaneye kaldırılan Kendal Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan şüphelilerin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken, silahı ateşleyen B.G.’nin polis tarafından arandığı öğrenildi. 

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‘MELEK GİBİ ÇOCUKTU’

Esnaf Kenan Pekcan, “Çok yazık, çok üzücü. Kebapçıda çalışıyordu. Patronu erken göndermiş. ‘Git, dinlen’ demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu, iki tane kendini bilmez ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Melek gibi bir çocuktu. Duyunca şoke oldum. Olayla hiçbir alakası yoktu” dedi.

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#Kendal#Dram#Ölüm

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