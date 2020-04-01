Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan Ne Demek?

Kenan Arapça kökenli bir isimdir. Eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede isim olarak çok fazla kullanılmış adlar arasındadır. Hala erkek çocukları için verilen en önemli isimler arasında yer alıyor. Farklı anlamları üzerinden bu isminin tüm anlamlarını öğrenebilir ve buna göre bebeğiniz için ad olarak verebilirsiniz.

Kenan İsminin Anlamı

Kenan ismi Arapça kökenli olarak pek çok farklı anlam üzerinden dile getirilir.

- Hz. Yakup'un Ülkesi, Filistin,

- Cennet,

- Vaat edilmiş ülke,

Bu anlamlar ışığı altında erkek bebeğiniz için isim olarak verebilirsiniz. Diğer taraftan en çok merak edilen konular arasında Kenan isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Kenan isminin Kur’an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek mümkün.

Kenan ismi hem telaffuzu açısından hem de anlamı itibarıyla beğeni toplayan isimlerden biridir. Erkek çocukları için kullanılan bu isim günümüzde de hala yaygın olarak öne çıkıyor. Öğrendiğiniz bu anlamı üzerinden minik yavrunuz adına bu ismi verebilirsiniz.

Sıralama olarak Türkiye'de Kenan ismi 94. sırada yer almaktadır. Binlerce kişinin adı olarak öne çıkan Kenan, anlamı ve telaffuzu ile beraber hala değerlendirilen önemli isimlerden biridir.