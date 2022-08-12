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Kenan İmirzalıoğlu’nu ağlatan soru

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#Eren Bülbül#Kim Milyoner Olmak İster#Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu’nu ağlatan soru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının önceki akşam yayınlanan bölümünde, Eren Bülbül sorusu sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerinin dolmasına neden oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının önceki akşam yayınlanan bölümünde, 100 bin TL’lik soru “PKK’lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017’de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?” şeklindeydi. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun gözleri soruyu okurken dolu dolu oldu.

TÜRKİYE’NİN EVLADI

İmirzalıoğlu, “Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bir Eren Bülbül’ümüzü kaybettik ama Ayşe annemiz bilsin ki o bütün Türkiye’nin evladı oldu” dedi. Yarışmacı Şevval Gürsoy’a yöneltilen sorunun şıkları arasında, ‘A- 20’, ‘B- 22’, ‘C-24’ ve ‘D- 26’ yer aldı. Gürsoy ilk hakkında B, ardından C şıkkını seçti. Yanlış cevabı seçen yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’den elendi.

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#Eren Bülbül#Kim Milyoner Olmak İster#Kenan İmirzalıoğlu

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