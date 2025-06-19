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'Kemiklerinizi kırarım’ diyerek saldırdı! 2 çocuğu markette darbetti

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#Bursa#Markette Saldırı#Çocuklara Şiddet
Kemiklerinizi kırarım’ diyerek saldırdı 2 çocuğu markette darbetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 14:51

Bursa'da H.E., oğlu M.E.E. ile tartışan E.T. ile Y.T.'yi takip edip markete sığınan 2 kardeşi darbetti. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 5 Nisan'da saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.T. ile Y.T. isimli kardeşler ile halı saha maçı yaptıkları M.E.E. tartıştı.

M.E.E.’nin olayı anlattığı babası, kardeşlerin yanına gidip takibe başladı. Kaçan çocuklar markete sığınırken, H.E. de içeri girip onları darbetti. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemiklerinizi kırarım’ diyerek saldırdı 2 çocuğu markette darbetti

"KEMİKLERİNİZİ KIRARIM SİZİN"

Görüntülerde, E.T. ile Y.T.’nin marketin kasasında oturan kadının arkasına geçip saklanmaya çalıştığı, H.E.’nin ise çocukların yanına gelerek, ‘Kemiklerinizi kırarım sizin” dedikten sonra tokat attığı görüldü.

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Ben kimim biliyor musunuz’ diyen H.E.’ye ağlayan çocuklardan birinin M.E.E.’yi işaret ederek, ‘Küfrediyor, kardeşime sataşıyor’ dediği görüldü. Marketteki kadının, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görüntüye yansıdı.

E.T. ile Y.T.'nin ailesi, oğullarını darbeden H.E.'den şikayetçi oldu. (DHA)

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#Bursa#Markette Saldırı#Çocuklara Şiddet

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