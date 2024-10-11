Kemikleri yeniden gömüldü

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Cem Garipoğlu’nun ölmediği, yurtdışına kaçırıldığı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. 3 Ekim 2024’te mezardan alınan kemik parçalarının Cem Garipoğlu’na ait olduğu, anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu açıklanmıştı. Cem Garipoğlu’na ait olduğu tespit edilen kemik parçaları, dün Garipoğlu Ailesi’nin avukatı tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Defin sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da hazır bulundu.