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Kemikleri yeniden gömüldü

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#Münevver Karabulut#Cem Garipoğlu#Mezar
Kemikleri yeniden gömüldü
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

İstanbul Bahçeşehir’de 2009’da Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun 2014’te cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

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Cem Garipoğlu’nun ölmediği, yurtdışına kaçırıldığı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. 3 Ekim 2024’te mezardan alınan kemik parçalarının Cem Garipoğlu’na ait olduğu, anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu açıklanmıştı. Cem Garipoğlu’na ait olduğu tespit edilen kemik parçaları, dün Garipoğlu Ailesi’nin avukatı tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Defin sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da hazır bulundu.

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#Münevver Karabulut#Cem Garipoğlu#Mezar

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