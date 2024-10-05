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‘Kemikler poşetle mezara taşındı’ iddiası

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#İstanbul#Bahceşehir#Münevver Karabulut
‘Kemikler poşetle mezara taşındı’ iddiası
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Cem Garipoğlu’nun mezarına yapılan ‘Fethi Kabir’ işleminde mezarın içinden poşet çıktığını belirten Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir kemiklerin ve kafatasının sonradan poşetle mezara koyulduğunu iddia etti. Savcılıktan poşetten parmak izi ve DNA incelemesi yapılmasını talep etti.

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İstanbul Bahceşehir’de Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu’nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine Karabulut Ailesi’nin talebiyle ‘Fethi Kabir” işlemi yapılmıştı. ‘Fethi Kabir’ işleminin ardından Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir bir iddiayı savcılığa taşıdı.

‘Kemikler poşetle mezara taşındı’ iddiası

KEFEN YOK POŞET VAR

‘Fethi Kabir’ işlemi sırasında mezarın içinden poşet çıktığını söyleyen avukat Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde şunlara yer verdi: “Mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür. Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

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‘Kemikler poşetle mezara taşındı’ iddiası

Epözdemir, poşete el koyularak parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin yapılmasını talep etti.

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#İstanbul#Bahceşehir#Münevver Karabulut

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