‘Kemikler poşetle mezara taşındı’ iddiası

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İstanbul Bahceşehir’de Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu’nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine Karabulut Ailesi’nin talebiyle ‘Fethi Kabir” işlemi yapılmıştı. ‘Fethi Kabir’ işleminin ardından Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir bir iddiayı savcılığa taşıdı.

KEFEN YOK POŞET VAR

‘Fethi Kabir’ işlemi sırasında mezarın içinden poşet çıktığını söyleyen avukat Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde şunlara yer verdi: “Mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür. Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

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Epözdemir, poşete el koyularak parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin yapılmasını talep etti.