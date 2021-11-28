'Kemik kardeşliğimiz perçinlendi'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ata yurdu Türkmenistan’a gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıldönümünü tebrik etti. Türkiye’nin Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ve başkent Aşkabat’ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan’ı

ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

TİCARETİ ARTTIRMAKTA KARARLIYIZ

“Ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak için gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Sayın Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kemik kardeşliğine dayanan ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak için gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve havayolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik işbirliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak konusunda hemfikiriz. İmzaladığımız 9 maddelik ortak bildiri ile Türkmenistan’la olan ilişkilerimiz daha da güçlenecek. Yarın da (bugün) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle teşkilat çerçevesindeki işbirliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz tek tek görüşme fırsatı bulacağız.”

GEZİYE 6 BAKAN EŞLİK EDİYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkmenistan’a gitti.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’da Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında hazırlanan anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Törende Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalanırken, Erdoğan ve Berdimuhammedov da 9 maddeden oluşan ortak bildiriye imza attı. İşte 2 ülke arasında imzalanan 8 işbirliği anlaşması:





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* TRT ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi arasında işbirliği mutabakat zaptı.

* TRT ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında işbirliği mutabakat zaptı.

* Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) arasında işbirliği anlaşması.

* Türkiye hükümeti ile Türkmenistan hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair anlaşma.

* Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği arasında atçılık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı.

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* Türkiye hükümeti ile Türkmenistan hükümeti arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu’na ilişkin mutabakat zaptı ve yönetmelik.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında işbirliği mutabakat zaptı.

* Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı.

DEVLET İŞBİRLİĞİ NİŞANI

Ortak basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı takdim edildi.





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Erdoğan törende yaptığı konuşmada, kendisine verilen nişandan dolayı onur duyduğunu aktararak, “Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu nişana layık görülmem ata yurdumuz Türkmenistan’a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu nişan bana aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan dayanışmasını daha da ilerilere taşıma mesuliyetini yüklemektedir. Bu vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğim” dedi.