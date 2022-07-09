Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kemerlerinizi bağlayın

#Bayram#Trafik#Yol
Kemerlerinizi bağlayın

Tatilciler yollara düştü, ekipler de denetimleri arttırdı. Dün aşırı yoğunluğun yaşandığı İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu ve otobüs şoförlerine yönelik bilgilendirme yaptı.

Haberin Devamı

Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı. Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı. 

Kemerlerinizi bağlayın


KARADAN VE HAVADAN DENETİM

Öte yandan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbir ve denetimler hakkında açıklama yaptı: “Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Helikopter ve dron denetimlerimiz de planlanmıştır." 

Haberin Devamı

Kemerlerinizi bağlayın


MUĞLA GİRİŞİNDE 5 KM KUYRUK

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili öncesi dün birçok güzergâhta trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’nın girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

Kemerlerinizi bağlayın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram#Trafik#Yol

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere