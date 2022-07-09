Kemerlerinizi bağlayın

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Tatilciler yollara düştü, ekipler de denetimleri arttırdı. Dün aşırı yoğunluğun yaşandığı İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu ve otobüs şoförlerine yönelik bilgilendirme yaptı.
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Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı. Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı.
KARADAN VE HAVADAN DENETİM
Öte yandan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbir ve denetimler hakkında açıklama yaptı: “Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Helikopter ve dron denetimlerimiz de planlanmıştır."
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MUĞLA GİRİŞİNDE 5 KM KUYRUK
DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili öncesi dün birçok güzergâhta trafik yoğunluğu arttı, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’nın girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.