Kemerlerinizi bağlayın

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Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı. Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık kurallarını hatırlatan ekipler, yolcu ve otobüs şoförlerine emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yaptı.

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Öte yandan dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbir ve denetimler hakkında açıklama yaptı: “Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Helikopter ve dron denetimlerimiz de planlanmıştır."