VAN,(DHA)
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Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin kemerleri altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin yapılan üst aramalarında, kemerlerinin altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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