Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimi başladı

Zamanında karar verilip, uygulanan tahliye planı ile can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Kemerköy Termik Santrali'nde, önce güvenlik tedbirleri alındı. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in girişimiyle yerli yabancı uzmanlar getirildi. Bu uzmanlar tarafından, ilk tespitlere göre santraldeki yüksek ısıya maruz kalması nedeniyle oluşmuş olabilecek görünmeyen diğer hasarların tespitleri yapıldı.





BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

652 MW kurulu güce sahip, 620'den fazla çalışanı olan santral, 5-6 gün gibi kısa sürede devreye alınarak elektrik üretimine başlanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek" dedi.

Yangında 10'uncu güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 70 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.







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