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Haberler Gündem HaberleriKemer'e kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırım'dan 8 gündür haber yok
GeriGündem Kemer'e kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırım'dan 8 gündür haber yok
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Gündem
Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Kemer'e kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırım'dan 8 gündür haber yok

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Kemer'e kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırım'dan 8 gündür haber yok

Antalya'nın Kemer ilçesine kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları sürüyor. 8 gündür haber alınamayan Yıldırım için bugün Kemer bölgesinde kara ekiplerinin yanı sıra drone ile de havadan arama çalışması yapıldı.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Mustafa Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Kayıp Mustafa Yıldırım'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Kemere kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırımdan 8 gündür haber yok
Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi personeli arama çalışmalarını yaparken, İHH ve AKUT gönüllü ekipleri de ilk günden itibaren arama çalışmalarına destek verdi. Önceki gün Adrasan'daki Korsan Koyu ve Olimpos yakınlarındaki Musa Dağı'nda yapılan aramaların ardından dün de Kemer ilçesindeki Çıralı ve Maden Koyu bölgesinde aramalar yapıldı.

Kemere kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırımdan 8 gündür haber yok
Arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde devam edildi. Ekipler arama çalışmalarını Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde yoğunlaştırdı. Çalışmalara kara ekiplerinin yanı sıra JAK'ın kullandığı dron ile havadan devam edildi.

Kemere kamp yapmaya giden Mustafa Yıldırımdan 8 gündür haber yok

 

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