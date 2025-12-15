×
Güncelleme Tarihi:

Kemer’de Paris 2 Zaferi kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

Antalya’nın Kemer ilçesinde, 13 Aralık 1917 tarihinde Ağva Koyu açıklarında Fransız donanmasına ait ‘Paris 2’ savaş gemisini topçu ateşiyle batırarak tarihe geçen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, zaferin 108’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kemer Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri, ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başladı.

Ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, protokol heyeti, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan grup, ‘Paris 2’ gemisinin batırıldığı noktayı gören Ağva Koyu’ndaki topçu mevzilerine kadar yürüdü. Heyet, dönemin zorlu şartlarında kullanılan siper alanlarını ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağarayı inceledi. Vali Şahin, Aker’in savaş sırasında kullandığı orijinal dürbünü kullandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir bottan, o gün topçu bataryasında görev yapan 84 kahraman askeri temsilen 84 adet balon gökyüzüne bırakıldı. 

