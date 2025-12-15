Kemer’de Paris 2 Zaferi kutlandı

Haberin Devamı

Kemer Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri, ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başladı.

Ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, protokol heyeti, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan grup, ‘Paris 2’ gemisinin batırıldığı noktayı gören Ağva Koyu’ndaki topçu mevzilerine kadar yürüdü. Heyet, dönemin zorlu şartlarında kullanılan siper alanlarını ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağarayı inceledi. Vali Şahin, Aker’in savaş sırasında kullandığı orijinal dürbünü kullandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir bottan, o gün topçu bataryasında görev yapan 84 kahraman askeri temsilen 84 adet balon gökyüzüne bırakıldı.