Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı

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Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.