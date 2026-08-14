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Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı

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#Kemer#Antalya#Orman Yangını
Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 00:25

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

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Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı
Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#Kemer#Antalya#Orman Yangını

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