Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 00:25
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
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Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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