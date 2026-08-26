Kemer’de 10 milyar TL’lik hazine vurgunu

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ANTALYA Kemer’de Hazine'ye ait taşınmazların, hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı veya satışa engel hukuki ve fiili durumlar mevcut olduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği, bu suretle kamunun zarara uğratıldığı ve özel kişilere haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada; MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile iletişimin dinlenmesi sonucu elde edilen kayıtların birlikte değerlendirildiği kaydedildi. Eylemlerin örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi.

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BAŞTAKİ İSİM MİLLİ EMLAK UZMANI

Mevcut delillere göre yapılanmanın, Kemer'de Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli Gökhan K. ile M.K arasında yapılan görüşmede, tarımsal indirimli satış işlemlerine ilişkin vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket edildiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi.

80 Hazine taşınmazının incelemeye alındığı, bu taşınmazların ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında; Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin yer aldığı 27 şüpheliye yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de bulunan 21 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 27 şüpheli, gözaltına alındı.