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Gündem
İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi

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Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
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Kemerburgaz'da, gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

Kemerburgazda uyuşturucu denetimi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemerburgaz Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli görerek durdurdukları araçların içerisindeki kişileri genel bilgi taramasından (GBT) geçirdi. Polis ekipleri narkotik köpeği 'Bozo' eşliğinde araçlarda detaylı aramalar yaptı. 

Sürücü Orhan Özdemir, "Hepimiz için çok iyi bir uygulama. Önlemlerin alınması, tedbirlerin yapılması çok iyi bence. Bence her gün yapılması gerekiyor " ifadelerini kullandı. Müslüm İğdeli ise, "Bana kalırsa haftanın yedi günü yapsınlar. Gayet güzel. Eskiden kahvelerde polis uygulama yapardı bence tekrar başlaması gerekiyor." dedi. Özlem Yücel de, "Diş hekimiyim. Kliniğime gidiyordum. Yerinde bir uygulama. Görevlerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

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