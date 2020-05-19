Kemerburgaz'da jandarma ekiplerinden denetim

Jandarma ekipleri, durdukları araçlarda vatandaşlara, ‘evde kalınması ve mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması’ uyarılarında bulundu. Ekipler durdukları toplu taşıma araçlarının şoförlerine ise ‘ 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı vatandaşları ve maske takmayan yolcuları’ araçlarına bindirmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 20 yaş altı iki vatandaşa sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uymadıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesine istinaden 3 bin 180 TL para cezası uygulandı. Aracını yıkamaya götürmek için dışarı çıkan 20 yaş altı vatandaşlardan diğerine ise kimliğini taşımadığı için cezai işlem uygulandı. Ekipler drone ile havadan da denetim yaptı.