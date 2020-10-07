Kemer Belediyesi’nden vatandaşlara maske

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’in doğa harikası yaylalarında yaşayan vatandaşlara, pandemi dolayısıyla maske dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kemer Belediyesi’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında halkın ayağına kadar maske götürmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) Kemer Belediyesi tarafından el emeği ile üretilen maskeler, belediye ekipleri tarafından halka ulaştırılıyor.



Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Zorlu geçen pandemi sürecinde halkımızın maske ihtiyacını karşılıyoruz. Kemer’in en güzel yaylalarında ikamet eden vatandaşlarımıza kendi atölyemizde diktiğimiz maskeler halkımıza ulaşıyor. Günlük yaklaşık 4 bin maske üretiyoruz. Halkımız sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralına uyarsa hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.