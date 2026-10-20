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Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi partisinden istifa etti

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#Kemer Belediye Başkanı İstifa#Necati Topaloğlu CHP'den İstifa#Belediye Meclisi Üyeleri İstifa
Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 18:35

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

İlçenin her mahallesine hizmet ulaştırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Kemer'in geleceği için çalışmanın ortak amaçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

 

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#Kemer Belediye Başkanı İstifa#Necati Topaloğlu CHP'den İstifa#Belediye Meclisi Üyeleri İstifa

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