MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKemer açıklarında çıplak erkek cesedi bulundu!
GeriGündem Kemer açıklarında çıplak erkek cesedi bulundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

Kemer açıklarında çıplak erkek cesedi bulundu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemer açıklarında çıplak erkek cesedi bulundu!

Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında tamamen çıplak halde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga konuldu. Bir hafta içinde bulunan ikinci erkek cesedi olması büyük şüphe uyandırırken, emniyet güçleri durumla ilgili incelemelerini sürdürdü.

Kemer ilçe merkezinin açığında bulunan Paris 2 batığı civarından saat 15.00 sularında geçmekte olan yabancı bayraklı teknedekilerin denizde erkek cesedi fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gitti.

Denizden alınarak marinada bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen ve üzerinde kıyafet bulunmayan ceset, Kemer Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Kontrollerin yapılmasının ardından ceset, gelen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Morgda yapılacak incelemenin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Kemer açıklarında çıplak erkek cesedi bulundu

GEÇEN HAFTA DA CESET BULUNMUŞTU

Kemer’de geçen hafta da denizde erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cansız bedenin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olduğu belirlenmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi