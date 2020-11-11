İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra çıkarılırken kurtarma görevlisiyle keman sohbeti yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11’inci sınıf öğrencisi İnci Okan, hasta yatağında kemanına kavuştu. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden İnci’yi ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yanında bir de keman getirdi. Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem felaketinde enkaz altında kalan; ancak umudunu hiç yitirmeyen ve yaşadığı zorluklara rağmen keman tutkusunu kaybetmeyen öğrencimiz İnci Okan’ı ziyaret ederek ona hem moral vermek hem de destek olmak istedik. İnci enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdi. Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Kemanın uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tedavisi güzel şekilde devam eden İnci umarım yakın zamanda taburcu olur ve bize bir resital verir” dedi.

TABURCU OLUNCA SİZE ÇALARIM

Rektör Hotar’ın sürpriziyle mutlu olan İnci Okan, “Kemanıma kavuşmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum” diye konuştu.