‘Kemanın kraliçesi’nden acı haber

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Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki Akyol, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol’un cenazesi bugün defnedilecek.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Akyol’un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı. Laçin Akyol’un karaciğerinin Malatya’ya, böbreklerinden birinin Kayseri’ye diğerinin de Mersin’de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB’un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol’a hediye keman göndermişti.

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Laçin Akyol, 2016’da Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda ikincilik ödülü almıştı.

Laçin Akyol’a, 33 CBR 05 plakalı aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İbrahim Halil Çabalar, genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.