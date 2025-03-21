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Kemanın kraliçesi Laçin'i ölüme sürüklemişti: Ağır cezada yargılanacak... İlk duruşmada kendini böyle savundu

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#Laçin Akyol#Kaza#Trafik Kazası
Kemanın kraliçesi Laçini ölüme sürüklemişti: Ağır cezada yargılanacak... İlk duruşmada kendini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 14:17

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücünün, asliye cezada görülen ilk davanın ardından dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. İlk duruşmada sanık İbrahim Halil Ç., "Ben sol şeritte giderken birdenbire bir yaya önüme çıktı, çıkar çıkmaz çarptım" ifadelerini kullandı.

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İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen 6 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan sürücü İbrahim Halil Ç.'nin 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede yer alan kaza tespit tutanağında, sanığın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi' maddesini ihlal ettiği, Akyol'un ise kazada kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

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Kemanın kraliçesi Laçini ölüme sürüklemişti: Ağır cezada yargılanacak... İlk duruşmada kendini böyle savundu

"ÇARPMA ANINDAN SONRA FRENE BASTIM, YAYAYI HİÇ GÖRMEDİM"

Kazayla ilgili Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Ç., Laçin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanık İbrahim Halil Ç., "Olay günü ben yolda sol şeritte seyir halinde gidiyordum, trafik sol şeritte akıyordu. Sağ şeritte de trafik akıyordu. Ben sol şeritte giderken birdenbire bir yaya önüme çıktı. Yaya önüme çıkar çıkmaz çarptım, yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım, müteveffa sol refüj tarafına savruldu. Hakkımda ceza verilecekse eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim" dedi.
Mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının sorularını da yanıtlayan sanık, "Ben sağdaki aracın durduğunu fark etmedim. Ben selektör yaptığımı hatırlamıyorum. Çarpma anından sonra frene bastım, öncesinde basamadım, yayayı hiç görmedim" diye konuştu. Duruşmada Laçin Akyol'un ailesi de şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Kemanın kraliçesi Laçini ölüme sürüklemişti: Ağır cezada yargılanacak... İlk duruşmada kendini böyle savundu

 

SANIK VE MÜŞTEKİ AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Sanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından taraf avukatları söz aldı. Sanık avukatı Serdar Doğan, "Olası kast ve bilinçli taksir ayrımına ilişkin yapılan açıklamalar bizim de savunmamızı destekler niteliktedir. Müvekkilimin olursa olsun gibi bir inancı yoktur. Görüntülerde müvekkilimin müteveffayı gördüğüne dair herhangi bir delil yoktur" şeklinde konuştu.

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Müşteki avukatı Berkay Boran ise iddianamenin bilinçli taksirden düzenlendiğine değinerek, "Lakin somut olayı irdelediğimizde olayda bilinçli taksiri aşan olası kast mevcuttur. Ayrıntılı dilekçemiz uzman mütalaamız ve dilekçede sunmuş olduğumuz Yargıtay içtihatları doğrultusunda sanığın eyleminin TCK madde 21/2 kapsamında olası kastla adam öldürme suçu olduğundan bahisle mahkemeniz tarafından görevsizlik kararı verilmesi talebimiz bulunmaktadır. Uzman görüşümüzün mahkemece dikkate alınması, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Kemanın kraliçesi Laçini ölüme sürüklemişti: Ağır cezada yargılanacak... İlk duruşmada kendini böyle savundu

 

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SAVCI, DOSYANIN AĞIR CEZAYA GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra savcı mütalaasında, sanık üzerine atılı suçun olası kastla öldürme suçuna vücut verebileceği ihtimaline binaen, buna ilişkin incelemenin üst yetkili mahkeme olan ağır ceza mahkemesince yapılması gerektiği, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini talep etti. Sanık ve avukatı mütalaaya katılmayarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise, sanığın kusurunun bilinçli taksir derecesini geçip olası kasta ulaşıp ulaşmadığının, dolayısıyla eyleminin 'kasten öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılmasının bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu yönünde görevsizlik kararı vererek, sanık hakkında yargılama yapmak üzere dosyanın Mersin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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ORGANLARI BAĞIŞLANMIŞTI

Öte yandan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Laçin Akyol'un bağışlanan karaciğeri Malatya'da, bir böbreği Mersin'de ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledilmişti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışmasında üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

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#Laçin Akyol#Kaza#Trafik Kazası

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