Keman sanatçısı Laçin Akyol'un organları 3 kişiye umut oldu! Doğum gününde evlat acısı...

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İsviçre'de, bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.
Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol’un beyin ölümü gerçekleşti.
DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI
Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti belirtildi.
ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a, aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.H.Ç., genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDİYE KEMAN GÖNDERMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.