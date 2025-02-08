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Keman sanatçısı Laçin Akyol'un organları 3 kişiye umut oldu! Doğum gününde evlat acısı...

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#Laçin Akyol#Organ Bağışı#Trafik Kazası
Keman sanatçısı Laçin Akyolun organları 3 kişiye umut oldu Doğum gününde evlat acısı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:19

Mersin'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'un, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Laçin Akyol'un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Öte yandan Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti belirtildi.

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İsviçre'de, bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.

Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol’un beyin ölümü gerçekleşti.

Keman sanatçısı Laçin Akyolun organları 3 kişiye umut oldu Doğum gününde evlat acısı...

DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti belirtildi.

Keman sanatçısı Laçin Akyolun organları 3 kişiye umut oldu Doğum gününde evlat acısı...

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ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.

Keman sanatçısı Laçin Akyolun organları 3 kişiye umut oldu Doğum gününde evlat acısı...

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a, aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.H.Ç., genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDİYE KEMAN GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Keman sanatçısı Laçin Akyolun organları 3 kişiye umut oldu Doğum gününde evlat acısı...

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#Laçin Akyol#Organ Bağışı#Trafik Kazası

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