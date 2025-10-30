×
Gündem Haberleri

Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüsüne 4,5 yıl hapis!

Güncelleme Tarihi:

Keman sanatçısı Laçin Akyolun ölümüne neden olan sürücüsüne 4,5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 13:59

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezası verildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın 'kast' unsuru kapsamda olduğunu savunarak, İ.H.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

"MELEK GİBİ BİR KIZDI"

Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız." diye konuştu.

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

"OLAYIN YAŞANMASINI İSTEMEZDİM"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

