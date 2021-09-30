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Kemalpaşa’da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı

#Artvin#Kemalpaşa#Mehmet Faruk Saygın
Kemalpaşa’da kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovduğu öne sürüldü. Kaymakam Saygın, iddalara ilişkin açıklama yapmazken, Kemalpaşa Eğitim-Sen de yaşananlara tepki gösterdi. Artvin Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen genç öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Kaymakam Saygın’ın iddialarla igili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi. Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kemalpaşa Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
“Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; ‘Sen kimsin ücretli misin?’ gibi tehditkâr sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz.”

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği tarafından, Kemalpaşa ilçesinde Kaymakam Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovduğu iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.”

 

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#Artvin#Kemalpaşa#Mehmet Faruk Saygın