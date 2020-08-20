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İZMİR (AA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Kemalpaşa'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Kemalpaşa'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Nif Dağında bulunan tarihi Nif Kalesi'nde geçen haftalarda çıkan yangın bölgesine çok yakın bir noktada tekrar orman yangını çıktı.

Çıkan yangına arazöz ve helikopterlerle müdahale edildi.

Dağlık ve ormanlık arazide çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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