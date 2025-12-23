×
Kemal’i ölüme akranları mı ‘itti’

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

İZMİR’in Menemen ilçesindeki Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan 10’uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş (16), 20 Kasım’da Eskişehir ve Ankara’ya düzenlenen okul gezisine katıldı.

Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabah saatlerinde İngilizce kursuna gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Dönmeyen Utku’nun 30 Ağustos Mahallesi’ndeki metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından toprağa verilen Utku’nun ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. Bir süre sonra bazı okul arkadaşlarının Utku’nun gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği öğrenildi. Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

Oğlunun ölümünden sonra yaşadıkları süreci anlatan Tuğba Aras, “Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin. Buna sebep olanlar serbestçe dolaşıyorlar. Beni hastalıklar veya kemoterapi yıkmadı ama oğlumun ölümü benim hayatla bağımı kopardı” dedi. Utku’nun babası Haluk Taş ise “Zamanında omzumda gezdirdiğim oğlumun tabutunu omzumda taşıdım ve onu toprağa verdim. Babalar ayakta da ölebiliyormuş” diye konuştu.

‘KANUNDA BOŞLUKLAR VAR’

Olayı yargıya taşıdıklarını belirten ailenin avukatı Ömer Bayraktar da “Akran zorbalığına dair özel bir kanun bulunmamakta. Bu boşluk hem mağdurları korumakta yetersiz kalmakta hem de failler açısından caydırıcılığı ortadan kaldırmakta” ifadelerini kullandı.

 

#Kemal Utku Taş#Akran Zorbalığı#Okul Gezisi

