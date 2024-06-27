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Kemal Sunal filmi gerçek oldu... Kendini tutamadığı için cenazelere gidemiyor

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Kemal Sunal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:24

Adana’nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Kemal Sunal gibi sürekli güldüğü için cenazelere alınmadığını söyledi.

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Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu. Evli iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar (42) tıpkı Kemal Sunal gibi sürekli gülüyor. İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnaf bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu... Kendini tutamadığı için cenazelere gidemiyor

Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, “ Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

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Kemal Sunal filmi gerçek oldu... Kendini tutamadığı için cenazelere gidemiyor

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu... Kendini tutamadığı için cenazelere gidemiyor

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#Adana#Kozan#Kemal Sunal

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