Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi yeniden CHP’de

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 20:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada verilen kararın ardından yaşanan süreçte, genel merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları indirilmişti.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen tahliyesinden sonra bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi, temizlik çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in fotoğrafları, bugün itibarıyla görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, hem eski genel başkan, hem de son genel başkan olarak yer aldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı açıklanmıştı.

 

