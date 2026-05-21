Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Yakın çevresine neler dedi? Hande Fırat anlattı

CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat gelişmeye dair detayları CNN Türk'te anlattı.

Hande Fırat şunları söyledi:

"Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edildi, bunun altını çizelim. 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi. Uşak Belediye Başkanı'nın ifadeleri bu kararda önemli rol oynadı. Hem ETS kayıtlarına hem para transferlerine bakıldı. Sadece bu değil MASAK raporu, tanık beyanları, kurum yazışmaları da değerlendirildi."

"SİYASİ BUTLANLA GELMEK ZORUNDAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine 'Kişisel bir beklentisi olmadığını ancak siyasi butlanla gelmek zorundayız. CHP bugüne kadar birçok şeyle anıldı ama hiç hırsızlık damgası yememişti' ifadesine kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile yaptığı görüşmede uyardığı biliniyor. Beşiktaş, Bodrum, Kartal, Karşıyaka Belediye Başkanları konusunda uyardı. Buna rağmen Özgür Özel’in aday yapması Kılıçdaroğlu tarafında hoş karşılanmadı.

"KILIÇDAROĞLU BU SÜREÇTE PARTİNİN YERDİĞİ HIRSIZLIK DAMGASINA KARŞI BİR ARINMAYA GİDECEK"

Kılıçdaroğlu bu süreçte partinin yerdiği hırsızlık damgasına karşı bir arınmaya gidecek. Bu arınma öncelikle otomatik olarak yargılandıkları için üyeleri düşürülecek isimler var. Yaklaşık 45 ilde de il başkanını değiştirmesi bekleniyor haklarındaki bazı iddialar nedeniyle. Özgür Özel tarafından görevlendirilen kişiler.

Bu adaylar gösterilmeden önce Kılıçdaroğlu, M. Akif Hamzaçebi aracılığıyla incelemeye tabi tutmuştu, Özgür Özel’e isim bazlı yaptığı uyarılarda ise bu inceletme var. Özgür Özel ve ekibi muhtemelen gidecek ama partide temizlik yapılacak. Kılıçdaroğlu, ülkenin menfaati için bu gerekli değerlendirmesini yapıyor. Bunun yanında MYK’yı da 7 kişiden oluşturmayı planladığı yönünde bir bilgi var. Cezaevinde olup yargılanmaların üyelikleri askıya alınacak. Yargıtay kararı beklenecek ve yeni gelecek yönetimle hareket eden milletvekili gurubu var, bunlarla da önemli toplantılar yapacaktır.

"PARTİYİ BUNLARDAN TEMİZLERİM"

Kılıçdaroğlu’nun ‘Bir beklentisi olmadığı, çağrı heyetine heyete girmem, siyasi butlanla zaten geri gelmek zorundayız, Bu durumda da partiyi bunlardan temizlerim, hatta gitmezse atarım onları, suça bulaşmışları tutmam’ gibi çok önemli ifadeleri var.

MİLLETVEKİLLERİ BAŞKA BİR PARTİYE GEÇER Mİ?

Kılıçdaroğlu ve çevresi mevcut vekillerin yüksek bir oranında başka partiye geçmesini beklemiyor.