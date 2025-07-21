Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde yaşayan ve site yöneticisi olan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra döndüğü evinde rahatsızlandı. İstifra eden 4 çocuk babası Kılıçdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, kurtarılamadı. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, yarın Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı, yarınsa Burhaniye'ye gelerek ikizinin cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

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CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TAZİYE TELEFONU

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDEN MESAJ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da X hesabından taziye mesajı yayınladı. Akın, yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.